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У Грузії звільнили всіх заручників із захопленого банку

Автор: РБК-Україна

Зловмисник звільнив всіх заручників з філії Банку Грузії в місті Зугдіді. Їх здоров'ю та життю нічого не загрожує.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Грузії.

Перед цим грузинський Перший канал повідомляв, що загарбник покинув будівлю банку на поліцейській машині разом з трьома заручниками. Водночас телекомпанія Руставі 2 повідомляє, що вони звільнені.

Зловмиснику вдалося втекти, поліція веде його пошуки.

Напередодні стало відомо, що поліція звільнила 43 заручники з філії банку Грузії в Зугдіді. Спеціальні слідчі заходи тривають.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у заручниках перебували 19 осіб, серед яких співробітники і клієнти "Банку Грузії". Зловмисник був озброєний автоматом і гранатою.

Серед його вимог були 500 тисяч доларів готівкою, а також щоб правоохоронці покинули центр міста і дали йому можливість безперешкодно піти.

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За даним інцидентом в МВС Грузії порушили справу за трьома статтями Кримінального кодексу - розбій; протиправні придбання, зберігання, носіння зброї; захоплення заручника.

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