У Грузії близько десяти осіб захворіли коронавірусом, більше сотні на карантині

У Грузії 9 людей захворіли новим типом коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на stopcov.ge.

Повідомляється, що в режимі карантину на даний момент знаходяться 162 особи, під наглядом у стаціонарі - 45.

Раніше повідомлялося, що 26 лютого в Грузії був підтверджений перший випадок зараження коронавірусом нового типу. Коронавірусом захворів громадянин Грузії середніх років, який напередодні приїхав з Ірану.

Нагадаємо, що кількість заражених коронавірусом COVID-19 у Франції за один день збільшилося на 92 людини. Таким чином, кількість випадків зараження вірусом у Франції збільшилася до 377 осіб. Влада країни також повідомила про 2 нові смерті від коронавірусу.

За даними Міністерства охорони здоров'я Франції, в даний час відомо про 6 випадків смерті від інфекції на території країни. Повідомляється, що різке зростання кількості випадків, яке зафіксували між 3 і 4 березня, є найбільшим з початку епідемії.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення про виділення 50 млрд євро для допомоги постраждалим від спалаху коронавірусу країнам. Ще 12 млрд доларів дасть Світовий банк.

Також РБК-Україна писало, що, на думку секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова, епідемія коронавірусу сталася в результаті витоку в закритій лабораторії в китайському Ухані.