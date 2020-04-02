У Грузії виявили коронавірус у співробітників Нацбанку

У співробітників Національного банку Грузії виявили зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву грузинського регулятора.

За даними грузинського Нацбанку, коронавірус підтвердили у сімох співробітників одного зі структурних підрозділів регулятора. Заражені не спілкувалися з іншими співробітниками установи.

Зазначається, що всі заражені були ізольовані після виявлення симптомів коронавірусу в одного з колег. Зараз близько 90% співробітників Нацбанку Грузії працюють дистанційно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Грузії з 31 березня ввели "сухий закон" через коронавірус. До завершення дії надзвичайного стану в Грузії заборонена діяльність всіх об'єктів реалізації спиртних напоїв та пива, а також вина та алкогольних напоїв виноградного походження.

Як писало РБК-Україна, уряд Грузії ввів режим надзвичайного стану в країні у зв'язку з пандемією коронавірусу. Прем'єр-міністр Гахарія пообіцяв, що в країні не будуть вводити комендантську годину або жорсткі обмеження. Однак комендантська година все ж була введена.

Крім того, Грузія відмовилася від китайських експрес-тестів на коронавірус. Планувалося закупити 215 тисяч тестів, однак, після заяв влади Іспанії щодо їх сумнівної якості, грузинський уряд вирішив відмовитися від них.