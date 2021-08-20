В Грузії новий максимум смертей від коронавірусу

В Грузії виявили новий антирекорд по коронавірусу. За добу померли 59 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Эхо Кавказа".
У Грузії за минулу добу померли 59 хворих на коронавірус. Майже стільки ж померлих - 58 - зареєстрували напередодні.
За минулу добу в країні виявили близько 4750 заражень, несуттєво менше, ніж напередодні. Показник позитивності тестів перевищує 10%.
Нагадаємо, Грузія заявила про початок четвертої хвилі COVID-19.
Раніше в Грузії прийняли рішення зупинити на три тижні муніципальний транспорт для протидії новому спалаху інфекції.