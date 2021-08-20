RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Грузії новий максимум смертей від коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

В Грузії виявили новий антирекорд по коронавірусу. За добу померли 59 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Эхо Кавказа".

У Грузії за минулу добу померли 59 хворих на коронавірус. Майже стільки ж померлих - 58 - зареєстрували напередодні.

За минулу добу в країні виявили близько 4750 заражень, несуттєво менше, ніж напередодні. Показник позитивності тестів перевищує 10%.

Нагадаємо, Грузія заявила про початок четвертої хвилі COVID-19.

Раніше в Грузії прийняли рішення зупинити на три тижні муніципальний транспорт для протидії новому спалаху інфекції.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГрузіяКоронавірус