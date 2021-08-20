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В Грузії новий максимум смертей від коронавірусу

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Тбілісі, П'ятниця 20 серпня 2021 15:46
В Грузії новий максимум смертей від коронавірусу Фото: в Грузії оновили антирекорд по коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Грузії виявили новий антирекорд по коронавірусу. За добу померли 59 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Эхо Кавказа".

У Грузії за минулу добу померли 59 хворих на коронавірус. Майже стільки ж померлих - 58 - зареєстрували напередодні.

За минулу добу в країні виявили близько 4750 заражень, несуттєво менше, ніж напередодні. Показник позитивності тестів перевищує 10%.

Нагадаємо, Грузія заявила про початок четвертої хвилі COVID-19.

Раніше в Грузії прийняли рішення зупинити на три тижні муніципальний транспорт для протидії новому спалаху інфекції.

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