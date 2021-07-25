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У Грузії невідомий на автомобілі ледь не переїхав лідера опозиції. Поліція почала розслідування

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Тбілісі, Неділя 25 липня 2021 18:39
У Грузії невідомий на автомобілі ледь не переїхав лідера опозиції. Поліція почала розслідування Фото: лідер опозиції Грузії Хатія Деканоїдзе (facebook.com/khatia.dekanoidze.7)
Автор: РБК-Україна

Напередодні в Тбілісі чоловік на автомобілі мало не скоїв наїзд на депутата парламенту Грузії, лідера партії "Єдиний національний рух" Хатію Деканоїдзе. Поліція почала адміністративне провадження щодо жителя грузинської столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Грузія".

Інцидент стався 24 липня біля будинку Деканоїдзе на вулиці Нуцубідзе.

Політик давала коментар журналістам грузинських телеканалів, коли до них раптово наблизився автомобіль. Деканоїдзе встигла відійти в сторону, потягнувши за собою кореспондента.

Чоловік, який перебував за кермом автомобіля, почав грубо виражатися і показав нецензурний жест на адресу Деканоїдзе. Після чого він покинув територію.

По всій видимості, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. При цьому журналісти, які були присутні під час інциденту, відзначають, що від жителя Тбілісі надходили прямі погрози на адресу Деканоїдзе.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею"дрібне хуліганство". За рішенням суду порушнику може бути призначений штраф у розмірі до 1000 ларі (324 долари) або 15 діб арешту.

За даними ЗМІ, досі на опитування в поліцію не викликали ні Деканоїдзе, ні членів знімальних груп.

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Posted by მთავარი არხი • Mtavari Arkhi on Saturday, July 24, 2021

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Грузія Хатія Деканоідзе
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