У Грузії коронавірусом вперше заразилася дитина

У Грузії вперше коронавірусну інфекцію виявили у підлітка - 12-річного хлопчика. Про це повідомляє News Tbilisi.

Директор Тбіліської інфекційної лікарні Тенгіз Церцвадзе повідомив, що підліток, у якого підтвердився коронавірус, був у групі з п'яти осіб, які перебували в самоізоляції з-за контакту з пацієнтом, що прибули з Італії.

За даними грузинських ЗМІ, підліток є племінником жінки, яка заразилася коронавірусом під час поїздки в Італію.

Також разом з цією жінкою в Італії перебувала мати підлітка. Близькі цієї жінки - сім'я з п'яти осіб. Їх теж ізолювали.

Нагадаємо, президент Грузії Саломе Зурабішвілі скасувала свої закордонні візити, в тому числі до України, через небезпеку, пов'язану з поширенням епідемії коронавірусу. Зурабішвілі, зокрема, скасувала робочі візити до Болгарії, України та Бельгії.

Додамо, що керівника адміністрації президента Франції Патріка Стрзода перевірять на імовірне зараження коронавірусом.