У Грузії платитимуть громадянам старше 50 років за щеплення від COVID

Уряд Грузії прийняв рішення почати виплати за вакцинацію громадянам старше 50 років. За щеплення вони отримають суму в розмірі 200 ларі (майже 65 доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Грузії.

Відповідне рішення було прийнято Міжвідомчою Координаційною радою на засіданні під головуванням прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі.

Заохочення за вакцинацію виплачуватимуть з 1 січня тим, хто отримає першу дозу вакцини від коронавірусу. За другу або бустерну дози вакцини винагорода не передбачена.

Відзначимо, що раніше в Грузії заохочення за щеплення виплачували тільки людям старше 60 років.