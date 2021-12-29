ru ua
Ср, 29 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Грузії платитимуть громадянам старше 50 років за щеплення від COVID

Новость на русском →
Середа 29 грудня 2021 15:13
У Грузії платитимуть громадянам старше 50 років за щеплення від COVID Фото: у Грузії платитимуть громадянам старше 50 років за щеплення від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Грузії прийняв рішення почати виплати за вакцинацію громадянам старше 50 років. За щеплення вони отримають суму в розмірі 200 ларі (майже 65 доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Грузії.

Відповідне рішення було прийнято Міжвідомчою Координаційною радою на засіданні під головуванням прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі.

Заохочення за вакцинацію виплачуватимуть з 1 січня тим, хто отримає першу дозу вакцини від коронавірусу. За другу або бустерну дози вакцини винагорода не передбачена.

Відзначимо, що раніше в Грузії заохочення за щеплення виплачували тільки людям старше 60 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія вакцинация от коронавируса
NEWS
Стало відомо, скільки дітей загинули від початку війни на Донбасі
Стало відомо, скільки дітей загинули від початку війни на Донбасі
DAILY
Забіг на другий круг. Як Зеленський хоче утримати контроль над Радою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Забіг на другий круг. Як Зеленський хоче утримати контроль над Радою