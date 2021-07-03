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У Грузії атакували портал для реєстрації на щеплення від COVID-19

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Грузія, Субота 03 липня 2021 21:23
У Грузії атакували портал для реєстрації на щеплення від COVID-19 Фото: у Грузії хакер зірвали реєстрацію на щеплення (freepik.com)
Автор: Наталья Скороход

У Грузії хакери вчинили кібератаку на портал реєстрації на щеплення від COVID-19. МВС Грузії почало розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини. Грузія.

Реєстрація жителів Грузії на щеплення китайською вакциною Sinopharm повинна була початися сьогодні о 12:00, проте цього не сталося. З ранку спеціальна платформа МОЗ, на якій повинні були реєструватися люди, була відключена.

МВС Грузії заявило, затримка реєстрації на вакцинацію від COVID-19 пов'язана з масованою кібератакою. У МОЗ Грузії обіцяють усунути проблему найближчим часом.

"МВС завело справу за статтями 285 і 286 КК Грузії – "незаконне використання комп'ютерних даних і комп'ютерних систем", а також "посягання на комп'ютерні дані і комп'ютерну систему", - йдеться в повідомленні МВС Грузії.

Нагадаємо, США і Великобританія звинуватили ГРУ Росії в кібератаках. У заяві йдеться, що за останні два роки російські хакери зламували державні структури і приватні компанії по всьому світу сотні разів.

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