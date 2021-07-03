У Грузії атакували портал для реєстрації на щеплення від COVID-19
У Грузії хакери вчинили кібератаку на портал реєстрації на щеплення від COVID-19. МВС Грузії почало розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини. Грузія.
Реєстрація жителів Грузії на щеплення китайською вакциною Sinopharm повинна була початися сьогодні о 12:00, проте цього не сталося. З ранку спеціальна платформа МОЗ, на якій повинні були реєструватися люди, була відключена.
МВС Грузії заявило, затримка реєстрації на вакцинацію від COVID-19 пов'язана з масованою кібератакою. У МОЗ Грузії обіцяють усунути проблему найближчим часом.
"МВС завело справу за статтями 285 і 286 КК Грузії – "незаконне використання комп'ютерних даних і комп'ютерних систем", а також "посягання на комп'ютерні дані і комп'ютерну систему", - йдеться в повідомленні МВС Грузії.
Нагадаємо, США і Великобританія звинуватили ГРУ Росії в кібератаках. У заяві йдеться, що за останні два роки російські хакери зламували державні структури і приватні компанії по всьому світу сотні разів.