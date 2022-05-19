RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Вантаж 200" чекає. УЗ просить російську сторону забрати тіла окупантів

Фото: російська сторона не забирає своїх загиблих в Україні (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

"Укрзалізниця" просить російську сторону забрати тіла військових, які загинули в ході повномасштабного вторгнення. Вони вже кілька місяців зберігаються в рефрижераторних вагонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" згідно з нормами гуманітарного права вже третій місяць зберігає сотні тіл російських солдатів в рефрижераторних вагонах, щоб повернути матерям і дружинам. Звертаємося до росіян: ми знаємо, що ви це читаєте. Ваш "вантаж 200" чекає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше катарський телеканал "Аль-Джазіра" показав вагон-рефрижератор з тілами російських військових. На кадрах видно фрагменти форми, що використовується армією Російської Федерації.

Українська сторона неодноразово говорила про готовність передати сотні тіл.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяВійна Росії проти України