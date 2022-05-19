"Вантаж 200" чекає. УЗ просить російську сторону забрати тіла окупантів

"Укрзалізниця" просить російську сторону забрати тіла військових, які загинули в ході повномасштабного вторгнення. Вони вже кілька місяців зберігаються в рефрижераторних вагонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
"Укрзалізниця" згідно з нормами гуманітарного права вже третій місяць зберігає сотні тіл російських солдатів в рефрижераторних вагонах, щоб повернути матерям і дружинам. Звертаємося до росіян: ми знаємо, що ви це читаєте. Ваш "вантаж 200" чекає", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше катарський телеканал "Аль-Джазіра" показав вагон-рефрижератор з тілами російських військових. На кадрах видно фрагменти форми, що використовується армією Російської Федерації.
Українська сторона неодноразово говорила про готовність передати сотні тіл.
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