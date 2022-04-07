Група країн ЄС закликала прискорити кліматичну політику для відмови від російського палива

Цього року країни ЄС і Європейський парламент ведуть переговори про цілий ряд екологічних заходів, включаючи модернізацію вуглецевого ринку ЄС, заборону 2035 року на нові автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння і більш високі цілі з розширення використання поновлюваних джерел енергії.

Пропозиції спрямовані на скорочення чистих викидів парникових газів в ЄС на 55% до 2030 року в порівнянні з рівнем 1990 року. Але їхні зв'язки з енергетичною безпекою опинилися в центрі уваги, оскільки блок прагне покінчити із залежністю від російського палива до 2027 року - частково за рахунок відновлюваних джерел енергії та енергозбереження - у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

"Настав час бути сміливими і рішуче рухатися вперед з переходом до "зеленої" економіки. Будь-яка затримка або коливання тільки продовжать нашу енергетичну залежність", - йдеться в спільній заяві 11 країн ЄС, з якою ознайомилося агентство Reuters і яке має бути опубліковано в четвер.

"Тому переговори по пакету слід прискорити, а амбіції посилити", - заявили вони, закликавши країни підтримати пропозиції.

Заяву очолювала Данія і підписали Австрія, Німеччина, Іспанія, Фінляндія, Ірландія, Люксембург, Латвія, Нідерланди, Швеція і Словенія.

Міністр клімату Данії Ден Йоргенсен заявив, що країни закликають до "зеленого шляху до енергетичної незалежності ЄС від російських викопних видів палива якомога швидше".

Не всі країни згодні. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у середу, що ЄС повинен призупинити свій вуглецевий ринок, головний інструмент блоку зі скорочення викидів, у відповідь на високі ціни на енергоносії. Польща заявила, що переговори щодо клімату повинні бути зупинені, щоб оцінити наслідки війни.

Росія постачає 40% газу в Європу. 11 країн заявили, що прагнення замінити його неросійським газом має запобігти блокуванню викидів і гарантувати, що ЄС залишиться на шляху до усунення своїх чистих викидів до 2050 року.

Брюссель очікує, що пропозиції щодо клімату, у разі їх схвалення, скоротять використання газу в ЄС на 30% до 2030 року. Більш швидке поширення відновлюваних джерел енергії та енергозбереження також можуть допомогти приборкати рахунки за електроенергію, які різко зросли на тлі високих цін на газ в останні місяці.