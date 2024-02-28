Группе оккупантов объявили подозрение за расстрел мужчины в селе под Харьковом

Трое российских военных во время оккупации села под Харьковом расстреляли мужчину по мотивам личной мести. Теперь им объявили подозрения за нарушение законов и обычаев войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление СБ Украины в Харьковской области.
Правоохранители установили личности еще трех российских оккупантов, которые совершали военные преступления против гражданского населения в период захвата части Харьковской области.
Речь идет о трех военнослужащих 6-й отдельной танковой бригады вооруженных сил РФ Рамазане Омарове, Алхасе Расулове, Ражабе Насридинове.
Весной 2022 года они подавляли сопротивление местных жителей и насильно склоняли их к сотрудничеству с оккупационными властями на территории Дергачевского и Богодуховского районов. Во время таких "мероприятий" россияне массово похищали и убивали людей.
По данным следствия, во время одного из таких "налетов" на территории села Макарово Богодуховского района злоумышленники ворвались на местную ферму.
Чтобы продемонстрировать свою дерзость, преступники начали стрелять в сторону стада скота. В то время на ферме находился охранник и сделал мужчинам замечание относительно их поведения.
Фото: Оккупанты (facebook.com/ssu.kharkiv)
Преступники решили отомстить мужчине за его неповиновение. Через два дня они выследили охранника по дороге на работу, и Омаров выстрелил в него дважды. В то время двое его сообщников заботились о том, чтобы не осталось свидетелей их зверства.
На основании собранных доказательств, двум оккупантам заочно сообщено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц.
Кроме того, преступные действия Омарова квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
"Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленников к ответственности. Каждый из них будет найден и наказан", - добавили в СБУ.
Напомним, российские оккупанты неоднократно совершали военные преступления после начала полномасштабного вторжения в Украину.
В частности, недавно стало известно, что солдаты РФ расстреляли шесть украинских пленных в процессе выхода из позиции "Зенит" в Авдеевке.
Также Офис генпрокурора сообщал о расстреле украинских военнопленных россиянами вблизи села Работино Запорожской области.
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