Группа подростков избила 12-летнюю девочку в Белой Церкви: начато расследование

На днях в сети опубликовано несколько видео, на которых группа подростков, в том числе и девушек, унижали девочку, бросая в нее использованные жвачки и били. На одном из видео слышно, как девочке угрожают.

"Правоохранители Киевщины осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве, начатом 16 января 2025 года, по факту избиения группой подростков 12-летнего ребенка в Белой Церкви", - пояснили в полиции.

Сейчас, по их словам, в уголовном производстве продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств происшествия и привлечения виновных к ответственности.

"Досудебное расследование по ч. 1 ст. 127 (пытки) УК Украины, осуществляется Белоцерковским райуправлением полиции ГУ Нацполиции в Киевской области. Процессуальное руководство - Белоцерковская окружная прокуратура", - пояснили в полиции.