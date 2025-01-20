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Группа подростков избила 12-летнюю девочку в Белой Церкви: начато расследование

Фото: группа подростков избила 12-летнюю девочку (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Белой Церкви подростки избили 12-летнюю девочку. Правоохранители расследуют дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

На днях в сети опубликовано несколько видео, на которых группа подростков, в том числе и девушек, унижали девочку, бросая в нее использованные жвачки и били. На одном из видео слышно, как девочке угрожают.

"Правоохранители Киевщины осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве, начатом 16 января 2025 года, по факту избиения группой подростков 12-летнего ребенка в Белой Церкви", - пояснили в полиции.

Сейчас, по их словам, в уголовном производстве продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств происшествия и привлечения виновных к ответственности.

"Досудебное расследование по ч. 1 ст. 127 (пытки) УК Украины, осуществляется Белоцерковским райуправлением полиции ГУ Нацполиции в Киевской области. Процессуальное руководство - Белоцерковская окружная прокуратура", - пояснили в полиции.

Напомним, что в социальной сети TikTok завирусился опасный тренд, набирающий популярность среди подростков. В частности, во Львове трех мальчиков уже госпитализировали с глубокими химическими ожогами лица.

Все они пытались создать самодельную "петарду" по инструкции из соцсети.

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