Группа подростков избила 12-летнюю девочку в Белой Церкви: начато расследование
В Белой Церкви подростки избили 12-летнюю девочку. Правоохранители расследуют дело.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
На днях в сети опубликовано несколько видео, на которых группа подростков, в том числе и девушек, унижали девочку, бросая в нее использованные жвачки и били. На одном из видео слышно, как девочке угрожают.
"Правоохранители Киевщины осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве, начатом 16 января 2025 года, по факту избиения группой подростков 12-летнего ребенка в Белой Церкви", - пояснили в полиции.
Сейчас, по их словам, в уголовном производстве продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств происшествия и привлечения виновных к ответственности.
"Досудебное расследование по ч. 1 ст. 127 (пытки) УК Украины, осуществляется Белоцерковским райуправлением полиции ГУ Нацполиции в Киевской области. Процессуальное руководство - Белоцерковская окружная прокуратура", - пояснили в полиции.
Напомним, что в социальной сети TikTok завирусился опасный тренд, набирающий популярность среди подростков. В частности, во Львове трех мальчиков уже госпитализировали с глубокими химическими ожогами лица.
Все они пытались создать самодельную "петарду" по инструкции из соцсети.
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