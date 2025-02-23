ГРУ планировало теракт в гипермаркете, чтобы убить Малюка

Покушения на руководство Украины

В марте 2024-го президент Владимир Зеленский заявил, что на его жизнь, с начала полномасштабной войны, было совершено более десяти покушений.

В частности, в апреле того же года спецслужбы Украины и Польши разоблачили агента России, который помогал подготовить покушение на президента во время визита украинского лидера в Польшу.

В частности, в мае СБУ разоблачила сеть агентов, которая готовила убийство Зеленского, руководителей СБУ и ГУР. В частности была установлена причастность начальника одного из департаментов Управления госохраны.

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