ГРУ планировало теракт в гипермаркете, чтобы убить Малюка

Главное разведывательное управление (ГРУ) России готовило теракт в час пик в одном из гипермаркетов Украины, чтобы попытаться убить главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Малюка во время Форума "Украина. Год 2025".

В частности он рассказал, что Россия планировала теракт в одном гипермаркете французской фирмы в час пик. По его словам, россияне хотели подорвать взрывные устройства в местах, где были легковоспламеняющиеся смеси. Он отметил, что спецслужбам Украины удалось сработать на опережение и предотвратить планы врага.

"Кроме покушения на Буданова (Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки, - ред.) они планировали покушение и на меня (Василия Малюка, - ред.)", - заявил Малюк.

Покушения на руководство Украины

В марте 2024-го президент Владимир Зеленский заявил, что на его жизнь, с начала полномасштабной войны, было совершено более десяти покушений.

В частности, в апреле того же года спецслужбы Украины и Польши разоблачили агента России, который помогал подготовить покушение на президента во время визита украинского лидера в Польшу.

В частности, в мае СБУ разоблачила сеть агентов, которая готовила убийство Зеленского, руководителей СБУ и ГУР. В частности была установлена причастность начальника одного из департаментов Управления госохраны.

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