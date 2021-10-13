Загрожує поширенням поліомієліту: названо області України з низьким рівнем вакцинації

6 жовтня в Рівненській області лікарі підтвердили поліомієліт у дитини. МОЗ попередило про низький рівень вакцинації від захворювання в Україні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.
Низький рівень щеплення від поліомієліту в Україні загрожує тим, що це може призвести до циркуляції вірусу в країні.
Згідно з даними МОЗ, найнижчий рівень вакцинації зафіксовано в:
Одним з найважчих симптомів захворювання є параліч, який може призвести до інвалідності й смерті (від 2 до 10 відсотків людей помирають від паралічу, що спричинений захворюванням, оскільки вірус також вражає й дихальні м’язи)
Зокрема, після одужання може розвинутись пост-поліомієлітний синдром: біль в м’язах, слабкість, параліч у дорослому віці.