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Загрожує поширенням поліомієліту: названо області України з низьким рівнем вакцинації

Автор: Сергій Пишкін

6 жовтня в Рівненській області лікарі підтвердили поліомієліт у дитини. МОЗ попередило про низький рівень вакцинації від захворювання в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Низький рівень щеплення від поліомієліту в Україні загрожує тим, що це може призвести до циркуляції вірусу в країні.

Згідно з даними МОЗ, найнижчий рівень вакцинації зафіксовано в:

  • Херсонській області - 40,7%;
  • Івано-Франківській області - 42,2%;
  • Закарпатській області - 43,1%;
  • Харківській області - 46,5%
  • Одеській та Київській областях - 47,5%.

Фото: рівень вакцинації від поліомієліту в областях України (moz.gov.ua)

Чим саме небезпечний поліомієліт

Одним з найважчих симптомів захворювання є параліч, який може призвести до інвалідності й смерті (від 2 до 10 відсотків людей помирають від паралічу, що спричинений захворюванням, оскільки вірус також вражає й дихальні м’язи)

Зокрема, після одужання може розвинутись пост-поліомієлітний синдром: біль в м’язах, слабкість, параліч у дорослому віці.

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