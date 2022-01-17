ru ua
Пн, 17 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Загрожує щомісячний штраф: у Греції запровадили обов'язкову вакцинацію для людей старше 60 років

Новость на русском →
Греція, Понеділок 17 січня 2022 15:50
Загрожує щомісячний штраф: у Греції запровадили обов'язкову вакцинацію для людей старше 60 років Фото: у Греції запровадили обов'язкову COVID-вакцинацію (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У понеділок, 17 січня, в Греції ввели обов'язкові щеплення від коронавірусу для людей у віці 60 років і старших. При цьому рівень вакціанції в країні залишається нижчим за середній показник у Європейському Союзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Літнім людям, які не пройшли вакцинацію, загрожує покарання, починаючи зі штрафу у розмірі 50 євро (57 доларів США) у січні, а потім щомісячний штраф у розмірі 100 євро (114 доларів США).

Міністр охорони здоров'я Танос Плевріс заявив, що штрафи стягуватимуться через податкову інспекцію, а гроші підуть на фінансування державних лікарень.

"Віковий фактор важливий через його вплив на систему охорони здоров'я", - сказав він.

Близько двох третин з 10,7 млн жителів Греції повністю вакциновані, у той час як середній показник у ЄС становить трохи більше 70%. Але кількість смертей від COVID-19 та щоденних госпіталізацій збільшилася після появи штаму "Омікрон", хоча навантаження на потужності інтенсивної терапії трохи послабшало.

Нагадаємо, у Греції оголосили про важливі зміни для туристів, які в'їжджають до країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Греція
NEWS
Порошенку обирають запобіжний захід: онлайн-трансляція суду
Порошенку обирають запобіжний захід: онлайн-трансляція суду
DAILY
Пільговий газ проти інфляції. Чи зможе Кабмін утримати зростання цін на продукти харчування
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Пільговий газ проти інфляції. Чи зможе Кабмін утримати зростання цін на продукти харчування