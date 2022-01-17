Загрожує щомісячний штраф: у Греції запровадили обов'язкову вакцинацію для людей старше 60 років

У понеділок, 17 січня, в Греції ввели обов'язкові щеплення від коронавірусу для людей у віці 60 років і старших. При цьому рівень вакціанції в країні залишається нижчим за середній показник у Європейському Союзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР .

Літнім людям, які не пройшли вакцинацію, загрожує покарання, починаючи зі штрафу у розмірі 50 євро (57 доларів США) у січні, а потім щомісячний штраф у розмірі 100 євро (114 доларів США).

Міністр охорони здоров'я Танос Плевріс заявив, що штрафи стягуватимуться через податкову інспекцію, а гроші підуть на фінансування державних лікарень.

"Віковий фактор важливий через його вплив на систему охорони здоров'я", - сказав він.

Близько двох третин з 10,7 млн жителів Греції повністю вакциновані, у той час як середній показник у ЄС становить трохи більше 70%. Але кількість смертей від COVID-19 та щоденних госпіталізацій збільшилася після появи штаму "Омікрон", хоча навантаження на потужності інтенсивної терапії трохи послабшало.