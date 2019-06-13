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Гройсман проти ідеї двопалатного парламенту

Новини » Політика    13.06.2019 - 23:57
Гройсман проти ідеї двопалатного парламенту
Фото: Володимир Гройсман

Прем’єр вважає, що кількість депутатів у парламенті слід скоротити

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман не підтримує ідею двопалатного парламенту в Україні. Про це він заявив в ефірі "1+1", передає кореспондент РБК-Україна.

Водночас прем’єр вважає, що нинішня форма Верховної ради також не є ефективною, на його думку, кількість депутатів слід зменшити.

Також Гройсман виступає за зміну системи виборів до парламенту.

"Така форма парламенту, як є сьогодні вона не є ефективною. Ми маємо змінити систему виборів до парламенту. Я вважаю, що було б доцільно зменшити кількість народних депутатів, а не вводити другу палату", - заявив прем’єр.

Він додав, що вважає що впроваджувати двопалатний парламент, за якого "замість 450 депутатів було б 800 - це абсолютно неправильна позиція".4

Нагадаємо, раніше представник президента Володимира Зеленського в Верховній раді Руслан Стефанчук заявив, що голова держави не виключає запровадження двопалатного парламенту, оскільки змішана система виборів - "велика біда українського парламенту". При цьому переформатування парламенту не планується найближчим часом.
 

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