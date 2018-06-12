Гройсман порекомендував Лінчевському допомагати онкохворим у позаробочий час

Гройсман зустрівся із Супрун та її заступником Лінчевським з приводу висловлювань останнього про лікування онкохворих

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман порекомендував заступнику міністра охорони здоров’я Олександру Лінчевському допомогти онкохворим у позаробочий час. Про це він сказав у вівторок, 12 червня, в ході зустрічі з Лінчевським та в. о. міністра охорони здоров’я Уляною Супрун, передає прес-служба Кабміну.

Зустріч стосувалась ситуації, яка склалась навколо коментаря Лінчевського щодо результатів звіту Рахункової Палати в частині лікування онкохворих за кордоном.

"Пропоную більше приділити увагу у вашій професійній діяльності, як лікаря, догляду, супроводженню й лікуванню онкохворих. Це проявить всі ваші якості і не буде інших тлумачень ваших слів. Знайдіть хоспіс, онколікарню - в позаробочий час, як фаховий лікар і добра людина - допоможіть і підтримайте. А тим, хто говорив про вас, я пропонував би подивитися на вас з іншої сторони і потім зробив би висновки. Я хочу тут справедливості", - сказав Гройсман.

У відповідь Лінчевський висловив жаль з приводу того, що його слова з приводу лікування онкохворих, взяті з закритого засідання, були неправильно трактовані.

"Я залишаюся лікарем. У вільний, поза Міністерством, час я працюю в лікарні, бачу пацієнтів щодня. Роки навчання і роботи присвячені допомозі пацієнтам - незалежно від того, що кажуть навколо. Я працював і залишаюся працювати лікарем", - зазначив Лінчевський.

Фото: зустріч Гроймана, Лінчевського та Супрун (kmu.gov.ua)

Нагадаємо, у понеділок, 11 червня, стало відомо, що Дисциплінарна комісія вивчила матеріали та висновки експертів щодо висловлювання заступника Міністра охорони здоров’я України Олександра Лінчевського про лікування онкохворих та не знайшла порушень. Разом з тим, комісія запропонувала Кабінету міністрів розглянути питання порушення етичних норм Лінчевським.

Зазначимо, спеціальна дисциплінарна комісія 7 червня 2018 року почала розглядати заяви заступника глави МОЗ Лінчевського щодо лікування онкохворих українців за кордоном. Зазначимо, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман розпорядився почати провадження щодо Лінчевського. Приводом для цього стало висловлювання заступника керівника МОЗ про недоцільність виділення коштів на лікування онкологічних хворих за кордоном, оскільки "вони всі помруть".