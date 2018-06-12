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Гройсман порекомендував Лінчевському допомагати онкохворим у позаробочий час

НовиниСуспільство    12.06.2018 - 17:50
Фото: зустріч Гроймана, Лінчевського та Супрун (kmu.gov.ua)
Фото: зустріч Гроймана, Лінчевського та Супрун (kmu.gov.ua)

Гройсман зустрівся із Супрун та її заступником Лінчевським з приводу висловлювань останнього про лікування онкохворих

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман порекомендував заступнику міністра охорони здоров’я Олександру Лінчевському допомогти онкохворим у позаробочий час. Про це він сказав у вівторок, 12 червня, в ході зустрічі з Лінчевським та в. о. міністра охорони здоров’я Уляною Супрун, передає прес-служба Кабміну.

Зустріч стосувалась ситуації, яка склалась навколо коментаря Лінчевського щодо результатів звіту Рахункової Палати в частині лікування онкохворих за кордоном.

"Пропоную більше приділити увагу у вашій професійній діяльності, як лікаря, догляду, супроводженню й лікуванню онкохворих. Це проявить всі ваші якості і не буде інших тлумачень ваших слів. Знайдіть хоспіс, онколікарню - в позаробочий час, як фаховий лікар і добра людина - допоможіть і підтримайте. А тим, хто говорив про вас, я пропонував би подивитися на вас з іншої сторони і потім зробив би висновки. Я хочу тут справедливості", - сказав Гройсман.

У відповідь Лінчевський висловив жаль з приводу того, що його слова з приводу лікування онкохворих, взяті з закритого засідання, були неправильно трактовані.

"Я залишаюся лікарем. У вільний, поза Міністерством, час я працюю в лікарні, бачу пацієнтів щодня. Роки навчання і роботи присвячені допомозі пацієнтам - незалежно від того, що кажуть навколо. Я працював і залишаюся працювати лікарем", - зазначив Лінчевський.

 

Фото: зустріч Гроймана, Лінчевського та Супрун (kmu.gov.ua)

Нагадаємо, у понеділок, 11 червня, стало відомо, що Дисциплінарна комісія вивчила матеріали та висновки експертів щодо висловлювання заступника Міністра охорони здоров’я України Олександра Лінчевського про лікування онкохворих та не знайшла порушень. Разом з тим,  комісія запропонувала Кабінету міністрів розглянути питання порушення етичних норм Лінчевським.

Зазначимо, спеціальна дисциплінарна комісія 7 червня 2018 року почала розглядати заяви заступника глави МОЗ Лінчевського щодо лікування онкохворих українців за кордоном. Зазначимо, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман розпорядився почати провадження щодо Лінчевського. Приводом для цього стало висловлювання заступника керівника МОЗ про недоцільність виділення коштів на лікування онкологічних хворих за кордоном, оскільки "вони всі помруть". 

Дисциплінарна комісія не побачила порушень у висловлюваннях заступника глави МОЗ Лінчевського МОЗ закликає лікарів утриматися від участі в "професійних зібраннях"
Теги публікації: Мінстерство охорони здоров'я України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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