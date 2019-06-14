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Гройсман планує знову претендуватиме на посаду прем’єра у разі проходження в Раду

Новини » Вибори 2019    14.06.2019 - 01:56
Гройсман планує знову претендуватиме на посаду прем’єра у разі проходження в Раду
Фото: Володимир Гройсман (facebook.com/volodymyrgroysman)

Чинний прем’єр не вважає об’єктивними нинішні рейтинги його партії

Після проведення виборів до Верховної ради прем’єр-міністр Володимир Гройсман може знову претендувати на посаду голови уряду. Про це нинішній прем’єр заявив у ефірі "1+1", передає РБК-Україна.

Прем’єр-міністр заявив, що наразі не можна говорити про якісь об’єктивні рейтинги щодо проходження його політсили "Українська стратегія Гройсмана" в Раду.

"Ми сформували нашу команду 7 числа. Про які зараз ви можете говорити об’єктивні рейтинги нашої політичної сили? Наведу іншу соціологію. Майже 8,13 % людей хочуть, щоб Гройсман був наступним прем’єр-міністром. Я вважаю, що це оптимістичні показники", - заявив Гройман.

Він додав, що його проходження в Раду дасть змогу "привести професійну команду з чітким порядком денним".

"Я підготовлений до того, щоб претендувати на посаду прем’єр-міністра", - заявив Гройсман.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман не підтримує ідею двопалатного парламенту в Україні. Водночас він вважає, що нинішня форма Верховної ради також не є ефективною, на його думку, кількість депутатів слід зменшити.

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