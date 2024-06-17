Деньги с повышения тарифа света будут направлены на восстановление государственных объектов, - Госэнергонадзор

Средства по повышенному тарифу на электроэнергию для населения будут направлены на восстановление объектов "Укрэнерго", а также государственных энергетических компаний.
Об этом заявил глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.
"Недавнее повышение тарифов на электроэнергию также направлено в первую очередь на привлечение дополнительного финансового ресурса на выполнение ремонтных работ", - сказал он.
Слободян объяснил, что в прошлом отопительном сезоне благодаря повышению тарифа получилось привлечь дополнительные средства в восстановление энергетических объектов, подвергшихся атакам ракетами и дронами.
В прошлом году увеличение тарифа позволило восстановить 3 ГВт разрушенных объектов генерации.
"Пока у нас сейчас стоит задача еще более амбициозная. Поэтому, к сожалению, без повышения тарифов не удалось сбалансировать привлечение дополнительных ресурсов, но все эти дополнительно привлеченные средства – первоочередное их направление именно на восстановление объектов генерации государственных генерирующих компаний, а также оператора системы передачи государственного "Укрэнерго", - подытожил Слободян.
Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что повышение тарифа на свет позволит "Энергоатому" и "Укргидроэнерго" получить деньги на ремонт, а также платить в бюджет больше налогов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.