Деньги с повышения тарифа света будут направлены на восстановление государственных объектов, - Госэнергонадзор

Средства по повышенному тарифу на электроэнергию для населения будут направлены на восстановление объектов "Укрэнерго", а также государственных энергетических компаний.

Об этом заявил глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление .

"Недавнее повышение тарифов на электроэнергию также направлено в первую очередь на привлечение дополнительного финансового ресурса на выполнение ремонтных работ", - сказал он.

Слободян объяснил, что в прошлом отопительном сезоне благодаря повышению тарифа получилось привлечь дополнительные средства в восстановление энергетических объектов, подвергшихся атакам ракетами и дронами.

В прошлом году увеличение тарифа позволило восстановить 3 ГВт разрушенных объектов генерации.

"Пока у нас сейчас стоит задача еще более амбициозная. Поэтому, к сожалению, без повышения тарифов не удалось сбалансировать привлечение дополнительных ресурсов, но все эти дополнительно привлеченные средства – первоочередное их направление именно на восстановление объектов генерации государственных генерирующих компаний, а также оператора системы передачи государственного "Укрэнерго", - подытожил Слободян.