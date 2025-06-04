Деньги за болезнь: в Киеве разоблачили полковника, который не хотел ехать на фронт

В Киеве полковник-пограничник пытался подкупить ВЛК, чтобы избежать отправки в зону боевых действий. За фейковый диагноз он был готов заплатить 2 тысячи долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований .

По данным следствия, командир одной из воинских частей через посредницу - медсестру этой же части - передал председателю военно-врачебной комиссии 2 тысячи долларов. За эти деньги он просил оформить медицинские документы так, чтобы у него обнаружили незначительное заболевание. Цель - не быть направленным в район боевых действий, но и остаться на службе.

Факт передачи денег и медицинских справок был задокументирован в рамках уголовного производства против председателя ВВК одного из медучреждений Госпогранслужбы.

Полковнику Госпогранслужбы объявлено подозрение в передаче взятки должностному лицу, чтобы тот, используя свои полномочия, принял решение в его интересах. Речь идет об уголовном правонарушении по ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Также подозрение получила медсестра, которая помогала в передаче денег. Ее действия квалифицированы как пособничество в предоставлении неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Если их вину докажут, обоим грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, глава военно-врачебной комиссии был задержан еще в мае 2025 года во время похожей схемы. Ему тогда сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды).

Во время обысков в служебных помещениях изъяли медицинские документы военнослужащих, по делам которых он принимал незаконные решения и оформлял фиктивные заключения.

Расследование продолжается: правоохранители проверяют другие случаи и выясняют, были ли к схемам причастны и другие члены военно-врачебной комиссии.

Фото: Полковнику объявили подозрение в передаче взятки (dbr.gov.ua)