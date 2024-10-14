Общины Закарпатья обратились к Зеленскому: стала известна причина

"Подавляющее большинство жителей наших общин голосовало за вас на выборах президента Украины, потому что верили, видели у вас единомышленника относительно положительных изменений в Закарпатье. В 2020 году вы презентовали Стратегию развития нашего региона, в которой определили развитие туристической инфраструктуры, в частности, горнолыжный туризм, - одним из перспективных направлений", - говорится в обращении.

Отмечается, что уже во время полномасштабной войны в 2023 году это направление в Закарпатье было одним из драйверов экономического и социального роста Украины.

"Нам это очень близко, потому что мы живем в горном регионе со суровым климатом, ограниченными возможностями для производства из-за сложной логистики и плохой инфраструктуры. Даже до войны денег у общин не хватало на развитие социальной сферы, медицины и образования, сейчас ситуация стала еще хуже - местные бюджеты сократились на 79%. Единственной нашей надеждой на смену является привлечение инвестора для строительства горнолыжного курорта по опыту горных регионов стран Евросоюза", - говорится в обращении.

По подсчетам, реализация проекта "Свидовець" обеспечит создание 30-40 тысяч рабочих мест на курорте и сопредельных территориях и в разных отраслях, которые решат проблемы безработицы и наполнение бюджетов в наших общинах.

Как отмечают главы общин, суды дважды подтверждали их правоту, но на днях Верховный кассационный суд отменил детальные планы территорий курорта. По их словам, причиной стала чрезмерная дискредитация курорта со стороны владельцев местных пилорам, которые могут упустить возможности для вырубки на территории Свидовца, и экоактивистов, связанных с российскими спецслужбами.

"Семь лет мы боролись за возможность найти инвестора для реализации масштабного инвестиционного проекта, который даст развитие нашим общинам. В борьбе против общин выступают с одной стороны владельцы местных пилорам, понимающих, что потеряют возможность безнаказанно вырубать леса на территории будущего курорта", - добавляют местные жители.

Кроме того, курорт пытаются дискредитировать люди, называющие себя экологическими активистами. Общественные организации, блокирующие инвестиционный климат региона, оказываются причастны к финансированию российским спецслужбами.

"Мы обратились в СБУ, с просьбой проверить, в чьих интересах действуют такие "благотворители", и почему и кто вкладывает средства в медийную дискредитацию весомого для региона и всей Украины экономического объекта. Поэтому мы, жители Ясинянского и Усть-Чернянского общества просим вас , Владимир Александрович, вмешаться в сложившуюся ситуацию и поручить соответствующим службам провести расследование: кому выгодно взрывать экономику Закарпатья, которое в такие трудные времена для нашего государства стало прибежищем для сотен тысяч украинцев", - говорится в обращении президенту.