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Грип та пневмонія влітку випередили COVID-19 серед причин смерті українців

Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин за січень-липень 2021 року. З початку року померло 395 892 осіб, у тому числі в липні - 46 851 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За даними статистичного відомства, найбільш часта причина смерті з початку року - хвороби системи кровообігу, від яких померло 248 231 людина, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 172 932 людини, від цереброваскулярних хвороб (інсульту) - 48 008 осіб.

За офіційною інформацією, злоякісні новоутворення (рак) стали причиною смерті 42 788 громадян.

Від грипу-19 померли 36 273 осіб (у т.ч. у липні - 599 осіб), від грипу та пневмонії - 9 951 особа (у липні - 747).

Хвороби органів травлення стали причиною смерті 14 114 осіб.

За даними Держстату, за січень-липень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 3 716 осіб, серед них туберкульоз - 1 705, від СНІДу померло 1 348 українців.

Крім того, 16 328 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 1 828 громадян, утоплення - 1016 (у т.ч. у липні - 451), загибель на пожежі - 763, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 957, отруєння алкоголем - 1095, самогубства - 3588 (у липні - 600), умисні вбивства-749.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, у 2020 році від 19 померло 20 709 українців.

Як повідомляло РБК-Україна, за січень-липень 2021 року в Україні померло 395 892 осіб. Це на 61 585 смертей більше, ніж за січень-липень 2020 року, коли померло 334 307 осіб. У тому числі в липні померла 46 851 людина, що менше, ніж у червні 2020 року (47 297 осіб).

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Державна служба статистики