В Украине фиксируют повышенную циркуляцию вирусов гриппа и COVID-19: связано ли это с теплой зимой

В Украине с конца января наблюдается стремительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, в частности в Черновицкой области количество больных превысило эпидемический порог на 50%. Вместе с тем январь 2025 побил температурные рекорды - в конце месяца воздух в Черновцах прогрелся до 15 градусов, а февраль, по прогнозу Укргидрометцентра, станет самым теплым месяцем зимы.

РБК-Украина расспросило Центр общественного здоровья о том, какая сейчас эпидемическая ситуация в Украине и как теплая зима влияет на циркуляцию респираторных вирусов.

Какая сейчас эпидемическая ситуация в Украине

"В течение сезона 2024-2025 наблюдается преимущественно низкая интенсивность эпидемического процесса по гриппу и ОРВИ. Только на 2 неделе 2025 года зарегистрировано широкое географическое распространение вирусов гриппа типа А и В с одновременной циркуляцией вирусов SARS-CoV-2", - говорят в ЦОЗ.

На начало февраля превышение эпидемического порога среднего уровня зарегистрировано только в Черновицкой области. В Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Тернопольской областях - низкий уровень. В других регионах Украины ситуация по эпидемической активности стабильная, наблюдается предэпидемический уровень.

За этот эпидемиологический сезон (с 30 сентября 2024 года по 02 февраля 2025 года) ОРВИ переболело 2 091 692 человека (5,8% от населения страны). Это на 22,5% меньше аналогичного периода сезона 2023-2024 годов. За это время было подтверждено 16 887 случаев заболевания Covid-19 - 0,8% от общего количества зарегистрированных случаев ОРВИ.

"Надо сказать, что господствующая роль этого вируса сошла на нет - сейчас всего 0,3% среди общего количества зарегистрированных случаев ОРВИ", - отметили в Центре.

Добавим, что в течение текущего эпидемического сезона от гриппа и ОРВИ умерли 87 человек, из них 9 - вследствие гриппа и 78 человек имели положительный результат теста на COVID-19. Люди, которые умерли на прошлой неделе, не имели профилактических прививок против гриппа в текущем сезоне и против COVID-19 в течение последних 12 месяцев, а наличие совокупности хронических болезней спровоцировало тяжелое течение.

Как теплая зима влияет на распространение вирусов

В Центре общественного здоровья заявляют, что заболеваемость гриппом в этом сезоне сохраняет прогнозируемый характер, потому что развитие эпидемического процесса происходит по классическому сценарию.

"Теплая погода существенно не влияет на количество заболевших. На начало февраля респираторными инфекциями переболело около 2 миллионов человек, что на 22,5% меньше аналогичного периода сезона 2023-2024 годов. Но внимание ослаблять не стоит - последние две недели наблюдается повышенная циркуляция вирусов гриппа типа А и В с одновременной циркуляцией вирусов SARS-CoV-22", - объясняют в ЦОЗ.

Зарегистрирован еженедельный подъем заболеваемости от 13% до 24,6%, особенно среди детей. На такое развитие эпидпроцесса имеет влияние окончание каникул у школьников, скученность в помещениях, общение в школе.

"Безусловно изменения климата, обусловленные глобальным потеплением, могут дополнительно влиять на эпидемический процесс ОРВИ, а именно повышение температуры воздуха на фоне активной циркуляции респираторных вирусов способствует их мутациям, а при возникновении нового вируса возрастает риск развития эпидемии заболевания", - добавляют в Центре.

Поскольку респираторные вирусы могут сохранять свою жизнеспособность и вирулентность в сухом теплом и неподвижном воздухе до 9 часов, то медики советуют проветривать помещения с сохранением комфортного температурного режима, а также придерживаться давно знакомых правил, что помогут избежать заболевания.