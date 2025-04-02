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Грипп и COVID-19 не отступают? Обнародованы новые данные о заболеваемости в Украине

Среда 02 апреля 2025 11:34
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Грипп и COVID-19 не отступают? Обнародованы новые данные о заболеваемости в Украине Какая ситуация с заболеваемостью ОРВИ в Украине (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

За прошедшую неделю, с 24 по 30 марта, ОРВИ в Украине заболело 156 933 человека, из них - 83 243 ребенка. Это на 22,2% меньше, чем неделей ранее. В целом уровень заболеваемости ОРВИ на 9,8% ниже эпидпорога.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра общественного здоровья в Facebook.

Статистика заболеваемости

На прошлой неделе зарегистрировали 267 пациентов с положительным результатом теста на COVID-19. Среди них зарегистрировано три летальных случая. Умершие не имели прививок против COVID-19.

В 392 образцах материалов от 1313 пациентов из учреждений здравоохранения выявлен грипп типа А и В. Зафиксировано восемь летальных случаев среди пациентов с диагнозом "Грипп". Умершие не имели прививок против этого вируса.

Профилактические прививки против гриппа за прошедшую неделю получили 118 человек, из них - 76 человек из групп медицинского и эпидемического рисков.

Грипп и COVID-19 не отступают? Обнародованы новые данные о заболеваемости в УкраинеКак защититься от ОРВИ (инфографика Минздрава)

Болезни идут на спад

Отметим, что с 17 по 23 марта ОРВИ, гриппом и COVID-19 в Украине заболели 201 700 человек. Тогда превышение эпидпорога среднего уровня зафиксировали в 10 областях: Волынской, Житомирской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Черкасской и Черновицкой.

Добавим, что 30 сентября 2024 года в Украине начался эпидемический сезон гриппа и ОРВИ. За этот период респираторной группой инфекционных болезней переболело 3 860 000 человек. Это на 4,1% меньше аналогичного периода сезона 2023-2024 годов.

Читайте также о том, что грипп на начальных стадиях не всегда можно отличить от ОРВИ, но гриппу присуща одна особенность - это сильная лихорадка. Медики рекомендуют сделать тест на вид заболевания, чтобы понимать, как правильно лечиться.

Ранее мы писали о том, почему волна гриппа косит украинцев даже в марте, а также о том, можно ли делать прививки при повышенной температуре.

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