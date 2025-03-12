Грипп и COVID-19. Сколько смертей зафиксировали в Украине за последнюю неделю
В Центре общественного здоровья рассказали о 10-й отчетной неделе эпидемического сезона в Украине. Согласно информации экспертов, количество больных ОРВИ несколько уменьшилось, однако были зафиксированы и летальные случаи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ в Facebook.
Как прошла 10-я неделя эпидсезона в Украине
В ЦОЗ рассказали, что 10-я неделя эпидемического сезона в Украине длилась с 3 по 9 марта 2025 года. За это время ОРВИ заболело 261 665 человек. Из них - 133 197 детей.
"По сравнению с предыдущей неделей, по данным рутинного эпидемиологического надзора, количество заболевших ОРВИ уменьшилось на 4,2%", - отметили в государственном учреждении.
Уточняется, что интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ (включая COVID-19) составляет 726,4 на 100 000 населения, что соответствует среднему уровню превышения эпидемического порога, рассчитанного для Украины.
В течение прошлой недели было зарегистрировано 446 подтвержденных случаев COVID-19. Среди людей, которые получили положительный результат теста на COVID-19, зарегистрировано три летальных случая.
"Умершие не имели профилактических прививок против COVID-19 в течение последних 12 месяцев", - отметили в ЦОЗ.
Между тем в 884 образцах материалов от 1617 пациентов из учреждений здравоохранения результаты лабораторного исследования (в рамках рутинного и дозорного эпидемиологического надзора) показали вирусы:
- гриппа A не субтипированный;
- гриппа A(H1)pdm09;
- гриппа A(H3);
- гриппа В.
Среди пациентов с диагнозом "Грипп" в рутинной системе эпиднадзора было зарегистрировано 11 летальных случаев.
"Умершие не имели профилактических прививок против гриппа", - добавили в Центре общественного здоровья.
Сообщается также, что профилактические прививки против гриппа в течение прошлой недели получили 590 человек (из них - 257 человек из групп медицинского и эпидемического рисков).
Публикация ЦОЗ (скриншот: facebook.com/phc.org.ua)
Напомним, эпидемический сезон гриппа и ОРВИ начался в Украине 30 сентября 2024 года.
С конца января 2025 года эксперты наблюдали стремительный рост заболеваемости среди взрослых и детей. Эпидемический порог был превышен в 16 областях (кое-где вводили усиленные противоэпидемические мероприятия и даже локальный карантин).
В феврале, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, наблюдалась "одна тревожная тенденция" - большое количество госпитализаций граждан в медицинские учреждения.
Учитывая такую ситуацию, ключевой задачей специалистов стал мониторинг и эпидемической ситуации, и загруженности коек в больницах - чтобы оказывать медицинскую помощь всем, кто в этом нуждается.
По словам специалистов, подъем заболеваемости ОРВИ наблюдался из-за циркуляции вирусов гриппа в 22 регионах страны. Учитывая данные еженедельного мониторинга, в Минздраве прогнозировали, что до апреля вирус гриппа может преобладать над коронавирусной инфекцией.
При этом в целом с 30 сентября 2024 года до 9 марта 2025 года респираторной группой инфекционных болезней переболело 3 253 656 человек (9% населения страны), что на 9,4% меньше аналогичного периода сезона 2023-2024 годов.
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