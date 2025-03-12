Грипп и COVID-19. Сколько смертей зафиксировали в Украине за последнюю неделю

В Центре общественного здоровья рассказали о 10-й отчетной неделе эпидемического сезона в Украине. Согласно информации экспертов, количество больных ОРВИ несколько уменьшилось, однако были зафиксированы и летальные случаи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ в Facebook.

Как прошла 10-я неделя эпидсезона в Украине

В ЦОЗ рассказали, что 10-я неделя эпидемического сезона в Украине длилась с 3 по 9 марта 2025 года. За это время ОРВИ заболело 261 665 человек. Из них - 133 197 детей.

"По сравнению с предыдущей неделей, по данным рутинного эпидемиологического надзора, количество заболевших ОРВИ уменьшилось на 4,2%", - отметили в государственном учреждении.

Уточняется, что интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ (включая COVID-19) составляет 726,4 на 100 000 населения, что соответствует среднему уровню превышения эпидемического порога, рассчитанного для Украины.

В течение прошлой недели было зарегистрировано 446 подтвержденных случаев COVID-19. Среди людей, которые получили положительный результат теста на COVID-19, зарегистрировано три летальных случая.

"Умершие не имели профилактических прививок против COVID-19 в течение последних 12 месяцев", - отметили в ЦОЗ.

Между тем в 884 образцах материалов от 1617 пациентов из учреждений здравоохранения результаты лабораторного исследования (в рамках рутинного и дозорного эпидемиологического надзора) показали вирусы:

гриппа A не субтипированный;

гриппа A(H1)pdm09;

гриппа A(H3);

гриппа В.

Среди пациентов с диагнозом "Грипп" в рутинной системе эпиднадзора было зарегистрировано 11 летальных случаев.

"Умершие не имели профилактических прививок против гриппа", - добавили в Центре общественного здоровья.

Сообщается также, что профилактические прививки против гриппа в течение прошлой недели получили 590 человек (из них - 257 человек из групп медицинского и эпидемического рисков).

Публикация ЦОЗ (скриншот: facebook.com/phc.org.ua)