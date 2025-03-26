Грипп и COVID-19: где в Украине ситуация обостряется, а где уже идет на спад

В Украине за прошедшую неделю ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболело 201 700 человек, из них 108 375 - дети. Это на 16% меньше, чем неделей ранее.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства здравоохранения Украины в Facebook .

Статистика заболеваний в Украине

В Минздраве сообщили, что за прошедшую неделю в больницы госпитализированы 2 609 взрослых и 3 567 детей. Пик заболеваемости был в феврале, а сейчас идет уменьшение количества новых случаев. Заболеваемость ОРВИ обусловлена циркуляцией вирусов гриппа в 21 регионе страны.

За неделю от осложнений COVID-19 умерли 4 человека и 19 - от гриппа. Все умершие не имели прививок против гриппа и COVID-19.

Превышение эпидпорога зафиксировали в 10 областях

Пока превышение эпидпорога среднего уровня зафиксировали в 10 областях:

Волынской;

Житомирской;

Львовской;

Киевской;

Кировоградской;

Полтавской;

Ровенской;

Тернопольской;

Черкасской;

Черновицкой.

Также в 5 областях зарегистрировали низкий уровень, а именно в Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской, Сумской и Черниговской.

В других регионах и столице эпидемситуация стабильная, но есть предэпидемический уровень. Заболеваемость на 9,4% ниже, чем была в прошлом эпидсезоне.

Добавим, что в этом эпидсезоне ОРВИ переболело 3 703 067 человек, это на 4,9% меньше аналогичного периода сезона 2023-2024 годов.