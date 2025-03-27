Грипп или обычная простуда: как не перепутать симптомы

Каждый год в Украине регистрируют тысячи случаев ОРВИ. Важно понимать, что они с гриппом имеют схожие симптомы, но отличаются течением и опасностью.
Подробнее об основных отличиях, симптомах и методах лечения обоих заболеваний можно узнать, - в материале РБК-Украина.
Грипп и острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) - это разные заболевания, хотя и имеют схожие симптомы. Грипп вызывают определенные штаммы одного вируса, тогда как ОРВИ может вызвать более 200 различных вирусов, которые даже не всегда связаны между собой.
ОРИ (острая респираторная инфекция) - это общий термин, охватывающий все инфекции дыхательных путей. В большинстве случаев их вызывают вирусы (ОРВИ), но иногда причиной могут быть бактерии.
Главное отличие между ОРВИ и гриппом в том, как начинается болезнь. Грипп развивается резко: поднимается высокая температура, появляется сильный озноб, ломота в теле и головная боль. ОРВИ же начинается постепенно, вызывая общую слабость и чувство усталости.
Поскольку существует очень много различных вирусов-возбудителей ОРВИ, то форма протекания заболевания в каждом конкретном случае зависит от того, каким именно вирусом заразился человек. Как правило, эти вирусы наиболее активны в холодное время года и преимущественно поражают слизистые оболочки верхних дыхательных путей, а также уха, носа, горла и т.д.
Самыми распространенными возбудителями ОРВИ является риновирус. Этот вид вируса размножается в клетках эпителия полости носа, провоцируя местное воспаление. Именно поэтому прежде всего появляются такие симптомы ОРВИ как насморк, заложенность носа, боль в горле и кашель. ОРВИ прогрессирует несколько дней, а затем человек самостоятельно выздоравливает без специального лечения.
Очень важно не заниматься самолечением, а обратиться к своему семейному врачу или терапевту.
Риновирусная инфекция может протекать в более тяжелой форме у людей с ослабленным иммунитетом.
Осложнения ОРВИ - это обычно воспаление носовых ходов и среднего уха. ОРВИ может стать причиной или усугубить симптомы некоторых хронических заболеваний дыхательных путей, таких как астма.
Насколько тяжело будет протекать грипп зависит от таких факторов:
Различные комбинации всех этих факторов объясняют тот факт, что одни люди болеют гриппом практически без проявления внешних симптомов, а у других людей вирус гриппа вызывает серьезные осложнения и нарушения или даже становится причиной смерти.
Воспалительный процесс и, соответственно, повышение температуры до 38 является нормальной реакцией организма на возбудитель, поскольку позволяет бороться с инфекцией и постепенно выздоравливать. Однако высокая температура (более 39) опасна, поэтому ее следует снижать. Другими характерными симптомами гриппа являются головная боль, ломота в мышцах и суставах, общая слабость, потеря аппетита, возможно, тошнота, кашель, который может длиться более двух недель.
Симптомы гриппа возникают внезапно и могут длиться от нескольких дней до нескольких недель. Не занимайтесь самолечением - при появлении первых признаков обращайтесь к своему семейному врачу, терапевту или педиатру.
Вирус гриппа может локализоваться как в верхних, так и в нижних дыхательных путях, что частично объясняет способность этого вируса вызывать тяжелые формы заболевания. Еще одним важным фактором, отличающим грипп от ОРВИ и делающим вирус гриппа настолько опасным, является вероятность развития вторичных бактериальных инфекций. Такие бактериальные инфекции часто становятся причиной ухудшения состояния больного из-за повреждения легочной ткани, усиления воспалительного процесса и серьезных нарушений функций органов дыхания.
Ежегодная вакцинация против гриппа уменьшает риск заболеть гриппом, риск серьезных осложнений, госпитализации и смерти. Одна прививка защищает в течение всего сезона гриппа от наиболее распространенных и опасных штаммов.
Вакцинация против гриппа относится к рекомендованным прививкам и отсутствует в национальном календаре прививок, поэтому вакцину могут закупать за деньги местных бюджетов, предприятий или за свой счет граждан.
Медики отмечают, что есть ряд симптомов после которых стоит срочно обратиться на 103. Среди них:
Эти симптомы игнорировать ни в коем случае нельзя. Продолжать лечение дома очень опасно, поскольку задержка с госпитализацией может привести к смерти больного.
При подготовке публикации использовалась информация Министерства здравоохранения.
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