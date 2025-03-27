Грипп или обычная простуда: как не перепутать симптомы

Грипп и острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) - это разные заболевания, хотя и имеют схожие симптомы. Грипп вызывают определенные штаммы одного вируса, тогда как ОРВИ может вызвать более 200 различных вирусов, которые даже не всегда связаны между собой.

ОРИ (острая респираторная инфекция) - это общий термин, охватывающий все инфекции дыхательных путей. В большинстве случаев их вызывают вирусы (ОРВИ), но иногда причиной могут быть бактерии.

Главное отличие между ОРВИ и гриппом в том, как начинается болезнь. Грипп развивается резко: поднимается высокая температура, появляется сильный озноб, ломота в теле и головная боль. ОРВИ же начинается постепенно, вызывая общую слабость и чувство усталости.

Возбудители, симптомы и протекание ОРВИ

Поскольку существует очень много различных вирусов-возбудителей ОРВИ, то форма протекания заболевания в каждом конкретном случае зависит от того, каким именно вирусом заразился человек. Как правило, эти вирусы наиболее активны в холодное время года и преимущественно поражают слизистые оболочки верхних дыхательных путей, а также уха, носа, горла и т.д.

Самыми распространенными возбудителями ОРВИ является риновирус. Этот вид вируса размножается в клетках эпителия полости носа, провоцируя местное воспаление. Именно поэтому прежде всего появляются такие симптомы ОРВИ как насморк, заложенность носа, боль в горле и кашель. ОРВИ прогрессирует несколько дней, а затем человек самостоятельно выздоравливает без специального лечения.

Очень важно не заниматься самолечением, а обратиться к своему семейному врачу или терапевту.

Риновирусная инфекция может протекать в более тяжелой форме у людей с ослабленным иммунитетом.

Осложнения ОРВИ - это обычно воспаление носовых ходов и среднего уха. ОРВИ может стать причиной или усугубить симптомы некоторых хронических заболеваний дыхательных путей, таких как астма.

Возбудители, симптомы и протекание гриппа

Насколько тяжело будет протекать грипп зависит от таких факторов:

вашего иммунитета,

штамма вируса и вторичных бактериальных инфекций, которые могут развиваться как осложнение после заражения вирусом гриппа,

наличие любого другого заболевания;

определенные генетические особенности организма.

Различные комбинации всех этих факторов объясняют тот факт, что одни люди болеют гриппом практически без проявления внешних симптомов, а у других людей вирус гриппа вызывает серьезные осложнения и нарушения или даже становится причиной смерти.

Воспалительный процесс и, соответственно, повышение температуры до 38 является нормальной реакцией организма на возбудитель, поскольку позволяет бороться с инфекцией и постепенно выздоравливать. Однако высокая температура (более 39) опасна, поэтому ее следует снижать. Другими характерными симптомами гриппа являются головная боль, ломота в мышцах и суставах, общая слабость, потеря аппетита, возможно, тошнота, кашель, который может длиться более двух недель.

Симптомы гриппа возникают внезапно и могут длиться от нескольких дней до нескольких недель. Не занимайтесь самолечением - при появлении первых признаков обращайтесь к своему семейному врачу, терапевту или педиатру.

Вирус гриппа может локализоваться как в верхних, так и в нижних дыхательных путях, что частично объясняет способность этого вируса вызывать тяжелые формы заболевания. Еще одним важным фактором, отличающим грипп от ОРВИ и делающим вирус гриппа настолько опасным, является вероятность развития вторичных бактериальных инфекций. Такие бактериальные инфекции часто становятся причиной ухудшения состояния больного из-за повреждения легочной ткани, усиления воспалительного процесса и серьезных нарушений функций органов дыхания.

Вакцинация против гриппа

Ежегодная вакцинация против гриппа уменьшает риск заболеть гриппом, риск серьезных осложнений, госпитализации и смерти. Одна прививка защищает в течение всего сезона гриппа от наиболее распространенных и опасных штаммов.

Вакцинация против гриппа относится к рекомендованным прививкам и отсутствует в национальном календаре прививок, поэтому вакцину могут закупать за деньги местных бюджетов, предприятий или за свой счет граждан.

Опасные симптомы: когда надо вызывать экстренную помощь

Медики отмечают, что есть ряд симптомов после которых стоит срочно обратиться на 103. Среди них:

одышка,

сыпь на коже,

кровохарканье,

синюшный оттенок кожи,

рвота и понос,

боль в груди,

снижение давления,

замедленный пульс,

аритмия,

нарушение сознания,

судороги.

Эти симптомы игнорировать ни в коем случае нельзя. Продолжать лечение дома очень опасно, поскольку задержка с госпитализацией может привести к смерти больного.