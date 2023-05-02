Козловский и норвежский благотворительный фонд "Fritt Ukraina" закупили 30 дронов для 45 ОАБр ВСУ

Отмечается, что о сотрудничестве норвежского благотворительного фонда и футбольного клуба "Рух" договорился бизнес-омбудсмен Львовского городского совета Сергей Кираль.

"Я рад быть здесь, поддержать Украину и ее вооруженные силы. Это наша общая битва, и мы победим вместе. Мой благотворительный фонд подготовил 12 тысяч штук одежды и обуви для Героев, которые сейчас находятся на фронте. Мы привезли в Украину 250 дронов и готовы продолжать это делать. А также предоставим украинским военным автомобили. Надеюсь, что эта партия дронов поможет освободить украинские земли в борьбе против российских агрессоров. Все началось с тесного сотрудничества с моим добрым другом Сергеем Киралем из Львова, благодаря которой удалось доставить нашу помощь в Украину. Верю, что она принесет пользу. Во время Второй мировой войны Норвегию оккупировали, поэтому мы знаем все о фашизме и нацизме, которые тогда пришли на нашу территорию. Так что когда подобное случилось с Украиной, мы сразу откликнулись и будем поддерживать вас столько, сколько нужно", - заявил Петер Фрюлих, глава благотворительного фонда "Fitt Ukraina".

Логистику и доставку дронов из Норвегии обеспечила местная инициатива ОО "Народная самооборона Львовщины". Коптеры лично передали норвежский парламентарий, глава благотворительного фонда "Fritt Ukraina" Петер Фрюлих и генеральный директор "Движения" Игорь Дедишин.

"Наши ребята знают, куда обратиться и как получить необходимую помощь. Поэтому мы все вместе включились в этот процесс. Очень радует, что удалось такую большую партию получить в столь сложных условиях. Именно эти дроны сейчас крайне необходимы. Отрадно, что мы смогли сделать такой подарок на вес золота. Благодаря всему цивилизованному миру, общими усилиями, объединенной позицией мы направляемся дальше к нашей победе", - добавил Игорь Дедишин, генеральный директор футбольного клуба "Рух".

Напомним, ФК "Рух" и Григорий Козловский на постоянной основе помогают 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ. В частности, недавно передали очередную партию помощи украинским артиллеристам.