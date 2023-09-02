Козловский и ФК "Рух" передал в августе защитникам технику и снаряжение на 8 млн гривен

Как отмечается, в рамках этой помощи бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады получили 10 антиланцетных комплексов "Зозулька" и другое хозяйственное снаряжение. В общей сложности на эту помощь потратили почти полтора миллиона гривен.

"Мы полностью интегрированы в процессы поддержки украинской армии. Эта поддержка продолжается с первого дня войны, и будет продолжаться со стороны нашего клуба до последнего дня войны. Сегодняшняя помощь - дань благодарности нашим военным. Искренне верю, что такими своими действиями мы приближаем день нашей общей победы", - отметил Григорий Козловский.

Ранее ФК "Рух" и его основатель профинансировали закупку 180 дронов на 4 млн гривен в рамках инициативы "Птички Победы".

"Этот месяц оказался особенно плодотворным в плане помощи для наших военных. Несколько дней назад на фронт отправили дроны, которые закупил ФК "Рух" в рамках инициативы "Птички Победы" под патронатом Львовской ОВА. На это клуб потратил 4 млн гривен. А теперь мы помогаем 45-й отдельной артиллерийской бригаде. Мы тесно сотрудничаем, по меньшей мере, раз в месяц у нас встреча, на которой мы получаем задачу, чем "Рух" должно обеспечить военных", - сказал меценат.

Григорий Козловский также добавил, что БО "Рух у майбутнє" имеет прямую коммуникацию с военными подразделениями, другими благотворительными фондами и волонтерскими организациями.

"Важно сейчас понимать, что война еще не закончилась, а значит, нам нужно продолжать помогать ВСУ. Всего ФК "Рух" только в августе потратил почти 8 миллионов гривен на нужды наших защитников. На сентябрь "Рух" планирует обеспечить бойцов 45-й бригады комплексами "Зозулька", - подытожил основатель клуба.