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Гриби в Німеччині по цей час заражені радіацією з Чорнобиля

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Німеччина, П'ятниця 08 жовтня 2021 17:16
Гриби в Німеччині по цей час заражені радіацією з Чорнобиля Фото: гриби в Німеччині по цей час заражені радіацією з Чорнобиля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Майже 95% усіх зразків диких грибів, що були зібрані в Німеччині за останні шість років - досі відзначаються радіоактивним забрудненням внаслідок Чорнобильської катастрофи. Однак, рівень забруднення не перевищує допустимі межі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з даними Федерального управління у справах захисту прав споживачів та безпеки харчових продуктів (BVL), підвищену концентрацію ізотопів було виявлено на півдні Німеччини. Втім, рівень радіоактивного забруднення 74 протестованих зразків - не перевищував допустимі межі, які рівні 600 бекерелям на кілограм.

BVL відзначає, що дикі гриби піддають забрудненню набагато довше, ніж інші продукти.

Відзначимо, що внаслідок катастрофи на Чорнобильському реакторі - атмосфера забруднилася тоннами ядерних відходів, які поширились по всьому контингенту.

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