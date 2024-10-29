Грибы ценой жизни. На Прикарпатье спасли заблудившуюся женщину и обнаружили тело мужчины

В понедельник, 28 октября, в лесном массиве недалеко от села Мысловка Калушского района Ивано-Франковской области заблудились два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в Facebook.
Спасатели рассказали, что в 19:10 понедельника, 28 октября, получили сообщение о том, что два человека из Львовской области потеряли ориентировку в лесном массиве вблизи села Мысловка Калушского района.
Уточняется, что за помощью обратился друг заблудившихся, который не мог до них дозвониться.
"В помощь сразу отправились спасатели поисково-спасательного отделения села Выгода, которые в 20:51 нашли женщину и сопроводили до машины", - отметили в ГСЧС.
В пресс-службе спасателей сообщили также, что на следующее утро (в 9:45 вторника, 29 октября) было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.
"После проведения следственных действий спасатели транспортировали тело мужчины к дороге, где передали работникам полиции", - добавили в ГСЧС.
Отмечается, что к поисково-спасательной операции были привлечены:
Пост ГСЧС (скриншот: facebook.com/dsns.if)
В заключение спасатели напомнили украинцам о ряде советов, которые помогут не заблудиться в лесу и уберечь здоровье (и даже жизнь):
Советы спасателей (инфографика: facebook.com/dsns.if)
Напомним, ранее мы рассказывали, как патрульные спасли женщину, которая блуждала по лесу 9 часов.
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