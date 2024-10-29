Грибы ценой жизни. На Прикарпатье спасли заблудившуюся женщину и обнаружили тело мужчины

В понедельник, 28 октября, в лесном массиве недалеко от села Мысловка Калушского района Ивано-Франковской области заблудились два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в Facebook.

Что известно о заблудившихся в лесу грибниках

Спасатели рассказали, что в 19:10 понедельника, 28 октября, получили сообщение о том, что два человека из Львовской области потеряли ориентировку в лесном массиве вблизи села Мысловка Калушского района.

Уточняется, что за помощью обратился друг заблудившихся, который не мог до них дозвониться.

"В помощь сразу отправились спасатели поисково-спасательного отделения села Выгода, которые в 20:51 нашли женщину и сопроводили до машины", - отметили в ГСЧС.

В пресс-службе спасателей сообщили также, что на следующее утро (в 9:45 вторника, 29 октября) было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

"После проведения следственных действий спасатели транспортировали тело мужчины к дороге, где передали работникам полиции", - добавили в ГСЧС.

Отмечается, что к поисково-спасательной операции были привлечены:

13 спасателей

3 единицы техники

2 беспилотника

4 кинолога с собаками

Пост ГСЧС (скриншот: facebook.com/dsns.if)

Как не заблудиться в лесу

В заключение спасатели напомнили украинцам о ряде советов, которые помогут не заблудиться в лесу и уберечь здоровье (и даже жизнь):

перед походом в горы или лесную местность - обязательно ознакомиться с прогнозом погоды

одевать яркую одежду

составлять маршрут своего похода

исследовать (изучать) местность, по которой придется передвигаться

сообщать родным о запланированном маршруте и времени возвращения

брать с собой заряженный телефон, перекус и воду

научиться пользоваться компасом или специальными навигационными приложениями

Советы спасателей (инфографика: facebook.com/dsns.if)