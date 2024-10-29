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Грибы ценой жизни. На Прикарпатье спасли заблудившуюся женщину и обнаружили тело мужчины

Вторник 29 октября 2024 15:16
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Грибы ценой жизни. На Прикарпатье спасли заблудившуюся женщину и обнаружили тело мужчины В Ивано-Франковской области заблудились два человека (фото: Евгений Котенко/Укринформ/Future Publishing/Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В понедельник, 28 октября, в лесном массиве недалеко от села Мысловка Калушского района Ивано-Франковской области заблудились два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в Facebook.

Что известно о заблудившихся в лесу грибниках

Спасатели рассказали, что в 19:10 понедельника, 28 октября, получили сообщение о том, что два человека из Львовской области потеряли ориентировку в лесном массиве вблизи села Мысловка Калушского района.

Уточняется, что за помощью обратился друг заблудившихся, который не мог до них дозвониться.

"В помощь сразу отправились спасатели поисково-спасательного отделения села Выгода, которые в 20:51 нашли женщину и сопроводили до машины", - отметили в ГСЧС.

В пресс-службе спасателей сообщили также, что на следующее утро (в 9:45 вторника, 29 октября) было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

"После проведения следственных действий спасатели транспортировали тело мужчины к дороге, где передали работникам полиции", - добавили в ГСЧС.

Отмечается, что к поисково-спасательной операции были привлечены:

  • 13 спасателей
  • 3 единицы техники
  • 2 беспилотника
  • 4 кинолога с собаками

Грибы ценой жизни. На Прикарпатье спасли заблудившуюся женщину и обнаружили тело мужчины

Пост ГСЧС (скриншот: facebook.com/dsns.if)

Как не заблудиться в лесу

В заключение спасатели напомнили украинцам о ряде советов, которые помогут не заблудиться в лесу и уберечь здоровье (и даже жизнь):

  • перед походом в горы или лесную местность - обязательно ознакомиться с прогнозом погоды
  • одевать яркую одежду
  • составлять маршрут своего похода
  • исследовать (изучать) местность, по которой придется передвигаться
  • сообщать родным о запланированном маршруте и времени возвращения
  • брать с собой заряженный телефон, перекус и воду
  • научиться пользоваться компасом или специальными навигационными приложениями

Грибы ценой жизни. На Прикарпатье спасли заблудившуюся женщину и обнаружили тело мужчины

Советы спасателей (инфографика: facebook.com/dsns.if)

Напомним, ранее мы рассказывали, как патрульные спасли женщину, которая блуждала по лесу 9 часов.

Читайте также историю спасения туриста, бродившего в горах в течение 10 дней.

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ГСЧС Ивано-Франковская область Прикарпатье Грибы Умер
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