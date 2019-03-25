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Гриба переводять в окрему камеру через початок голодування


Через голодування українець не зможе приймати призначені йому ліки

Український політв'язень Павло Гриб сьогодні, 25 березня, написав офіційну заяву про початок голодування, його готують до переведення в окрему камеру в СІЗО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ. 

Як повідомив голова Громадської спостережної комісії Ростовської області Леонід Петрашіс, через голодування Гриб не зможе приймати прописані йому препарати від гастриту.

"Гриб в понеділок написав офіційну заяву про голодування, тепер він буде оглянутий лікарем і переведений в окрему камеру. Члени ОНК попередили його, що в зв'язку з голодуванням він не зможе приймати прописані йому препарати від гастриту, і це може негативно відіб'ється на здоров'ї засудженого" , - сказав Петрашіс.

Раніше батько політв'язня заявив, що Грибу необхідна операція, інакше є ризик виникнення внутрішньої кровотечі, яка призведе до смерті юнака. 

Нагадаємо, Павлу Грибу у п'ятницю 22 березня оголосили вирок. Російський суд призначив йому покарання у вигляді 6 років тюрми за підготовку "теракту на випускному вечорі в Сочі". Після оголошення вироку українець заявив про початок голодування. Водночас він має серйозні проблеми зі здоров'ям.

За день до оголошення вироку Гриб виступив на суді з останнім словом та побажав українським патріотам в полоні з гідністю пройти випробування. Наприкінці промови він вигукнув "Слава Україні!" і "Слава українській нації!".

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