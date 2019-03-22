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Гриб оголосив голодування

Новини » Суспільство    22.03.2019 - 10:46
Гриб оголосив голодування
Фото: Павло Гриб (facebook Ігоря Гриба)

Українець Павло Гриб оголосив голодування після оголошення вироку

Український політв'язень Павло Гриб після оголошення вироку заявив про голодування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Гриб зазначив, що оголосив голодування у зв'язку з тим, що до нього не допустили лікарів та українського омбудсмена Людмилу Денісову.

"І взагалі в зв'язку з тим, що таке робиться, я оголошую голодування", - підкреслив він.

Сьогодні ростовський суд засудив його до шести років колонії нібито за заклики до теракту в Сочі. Українець свої провину заперечує, вирок може бути оскаржений протягом 10 днів.

Напередодні Гриб виступив на суді з останнім словом та побажав українським патріотам в полоні з гідністю пройти випробування. Наприкінці промови він вигукнув "Слава Україні!" і "Слава українській нації!".

Українця затримали на території Білорусі 24 серпня 2017 року, після чого вивезли до Росії. За версією російського слідства, він нібито пропонував своїй знайомій росіянці влаштувати вибух в школі № 26 в Сочі. Йому також інкримінували нібито зв'язки з українськими націоналістами.

 

Для політв'язня Гриба вимагають 6 років колонії
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