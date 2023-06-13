Греческий производитель бронежилетов для ВСУ опровергает обвинения в адрес Шаповалова

Греческий производитель бронежилетов ELMON SA, упомянутый в подозрении, выдвинутом ГБР в адрес бывшего замминистра обороны Вячеслава Шаповалова, опровергает ряд фактов в выдвинутых экс-чиновнику обвинениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее письмо производителя.

Как известно, Шаповалова подозревают в препятствовании законным действиям ВСУ, якобы осуществлявшимся путем подписания контрактов на поставку амуниции несоответствующего качества. В подозрении от ГБР фигурируют 11 контрактов, один из которых - с ELMON.

Несоответствующее качество бронежилетов от ELMON заключалось, по тексту подозрения, в некачественном "пришивании карманов жестких баллистических пластин к основной ткани жилета, что приводит к их отрыву".

Как отметил в письме руководитель ELMON SA Иоанис Галанис, этот недостаток касался ограниченной партии бронежилетов и был вызван "небольшой партией пряжи, которую мы получили от нашего поставщика сырья (несколько рулонов пряжи)".

На время предъявления Шаповалову подозрения, претензии к качеству были устранены за счет поставщика, и контракт с греческой компанией был полностью выполнен.

"Хотя нас пригласили выехать на осмотр дефекта в Киев и определить бракованные единицы, мы решили срочно отозвать и полностью заменить всю партию… и сэкономить время вместе с нашей 100%-й компенсацией расходов", - отметил руководитель компании-поставщика.

Он также отметил, что вся продукция компании сертифицирована аккредитованными лабораториями по международным стандартам, соответствующая документация была подана в соответствующие органы Украины.

"Кроме того, каждая доставленная в Украину партия прошла баллистические испытания, и ее стопроцентное соответствие баллистическим требованиям было подтверждено", - прокомментировал руководитель ELMON SA, продукция которой сертифицирована по стандартам NATO SECRET, ISO 9001, ISO 14001 и военному стандарту качества AQAP 211 D).

Напомним, ранее в интервью Вячеслав Шаповалов назвал другие страны НАТО, с поставщиками которых были заключены контракты, фигурирующие в подозрении ДБР. В частности, это США, Турция, Польша, Греция, Словения и т.д.