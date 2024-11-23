В Греции напали на акцию памяти жертв Голодомора: Украина требует расследовать

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление священника Украинского церковного сообщества святого Николая УГКЦ в Греции Игорь Посоленик и Посольство Украины в Греческой Республике.

Представители украинской общины в Греции заявили, что большая группа неизвестных лиц с коммунистической символикой агрессивно срывала их мероприятие ко дню памяти жертв Голодомора.

Инцидент произошел в городе Мандра, куда украинцы съехались из других населенных пунктов к памятнику Тарасу Шевченко, чтобы провести там памятные мероприятия.

"В субботу во время мирного мероприятия, посвященного Дню памяти жертв Голодомора в Украине, группа агрессивно настроенных лиц под коммунистическими флагами и лозунгами напала на украинцев, среди которых значительная часть были женщины и дети украинских школ и ассоциаций", - рассказал Игорь Посоленик.

По его словам, нападавшие перекрыли доступ к памятнику, а также прибегли к агрессивным действиям.

Реакция Украины

Посольство выразило протест по поводу агрессивных действий и провокаций в отношении участников акции украинской общины, отметив, что нападающими были члены Коммунистической партии Греции.

"Посольство решительнее всего осуждает позорный срыв памятного мероприятия, который имеет глубокую историческую и эмоциональную значимость для украинского народа. Эта провокация, кульминацией которой стали физические нападения - включая нападение на украинского дипломата, получившего телесные повреждения - абсолютно неприемлемо и представляет кричу международных норм, защищающих дипломатический персонал", - говорится в заявлении.

Более того, Посольство призвало Грецию обеспечить надлежащее расследование инцидента.

"Важно обезопасить право отдельных лиц и общин чествовать исторические трагедии, не опасаясь запугивания или насилия… Верим, что соответствующие греческие органы сделают все необходимое, чтобы отреагировать на этот серьезный инцидент и предотвратить подобные провокации в будущем", - подчеркнули в посольстве.