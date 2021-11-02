Греція запроваджує нові обмеження для нещеплених від коронавірусу

Уряд Греції оголосив про нові обмеження для невакцинованих від коронавірусу. Нещеплені повинні будуть надавати негативний тест на COVID при відвідуванні банків, держустанов, торгових точок і ряду інших громадських місць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Еkathimerini.
За його даними, про нові обмеження для нещеплених оголосив міністр охорони здоров'я Греції Танос Плевріс після збільшення кількості інфікованих коронавірусом. Глава відомства зазначив, що невакциновані набагато більше схильні до ризику зараження і необхідно подбати про їх захист.
Згідно з новими обмеженнями, які набудуть чинності з 6 листопада, всі нещеплені співробітники в приватному і державному секторі повинні будуть здавати два тести на COVID в тиждень. Крім того, невакцинованим без результату експрес або ПЛР-тесту заборонять відвідування банків, держустанов, торгових точок, розважальних закладів і перукарень. Виняток зроблено для продуктових магазинів і релігійних приміщень.
Міністр також оголосив про посилення заходів контролю і збільшення штрафів за порушення обмежень. Так, власникам бізнесу загрожує штраф у розмірі 5000 євро і закриття приміщень на 10 днів при ігноруванні встановлених правил.