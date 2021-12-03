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Греція скоротила термін бустерного щеплення від COVID до кожних 3 місяців

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Афіни, П'ятниця 03 грудня 2021 19:43
Греція скоротила термін бустерного щеплення від COVID до кожних 3 місяців Фото: Греція переходить до ревакцинації кожні 3 місяці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Греції через виявлення нового штаму "Омікрон" скорочують термін введення бустерних доз. Замість додаткового щеплення через пів року, її робитимуть кожні 3 місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, скоротити з пів року до трьох місяців термін введення бустерної дози вакцини від коронавірусу прийняв рішення Національний Комітет з вакцинації в Греції. Як зазначив представник Міністерства охорони здоров'я країни Маріос Фемістоклеус, рішення прийнято у зв'язку з виявленням штаму "Омікрон" на одному з грецьких островів.

Відзначається, що третю дозу вакцини рекомендовано робити всім громадянам країни старше 18 років. За словами Фемістоклеуса, в країні достатньо препаратів і запис на третє щеплення починається відсьогодні.

Представник МОЗ додав, що в грудні планується зробити 3 млн щеплень, а записані на вакцинацію тільки 1,5 млн осіб.

Агентство зазначає, що в четвер, 2 грудня, в Греції був виявлений перший випадок штамом коронавірусу "Омікрон" у громадянина країни на острові Крит.

Нагадаємо, раніше суд у Греції визнав обов'язкову вакцинацію від коронавірусу відповідної конституції країни.

Зазначимо, влада Греції постановили відсторонювати з 1 вересня від роботи без збереження зарплати працівників медичних установ, які не вакцинувалися від коронавірусу або не мають довідки про перенесене захворювання.

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