Греція і Румунія можуть ввести власні паспорти вакцинації

Румунія та Греція планують домовитись про подорожі із використанням власних сертифікатів вакцинації від коронавірусу. Це дозволить відкрити туризм між двома країнами.

За словами грецького міністра туризму Гаррі Теохаріса, Греція буде охоче приймати румунських туристів до того, як в Євросоюзі домовляться про створення власних сертифікатів про щеплення.

"Ми дуже хочемо, щоб ЄС прискорив процедуру видачі цього медичного сертифікату... Але до тих пір ми хочемо обговорити з румунським міністром туризму, щоб ми могли приймати туристів навіть до досягнення згоди на європейському рівні", - сказав він.

Міністр також додав, що за цими сертифікатами румунські туристи можуть почати відвідувати Грецію вже в середині квітня - за місяць до відкриття офіційного туристичного сезону Греції 14 травня.