Греція прийняла перших туристів після тривалої перерви через коронавірус

Після місяців обмежень на локдауні Греція цього тижня також відкрила свої музеї та відомі археологічні пам'ятки, включаючи стародавній Акрополь.

Відсьогодні іноземних туристів допускатимуть до Греції, якщо вони були щеплені або можуть показати негативні результати тесту на COVID-19. Подорожі між регіонами, в тому числі на острови, також будуть дозволені для тих, хто має негативні тести або щеплення.

Греція розгортає кампанію з вакцинації на своїх островах і сподівається щепити більшість населення там до кінця червня. Уряд заявляє, що вакцини та швидкі тести, а також тепла погода, завдяки якій заходи можна проводити на свіжому повітрі, дозволять туристам безпечно подорожувати.

На острові Міконос в Егейському морі при посадці одного рейсу відновлення туризму привітали водним салютом.

Острів Корфу в Іонічному морі зустрів гостей з Німеччини та Франції.

Греки також привітали скасування низки карантинних заходів. В суботу багато людей виїхали на острови чи будинки для відпочинку на материку.

"Перші вихідні свободи", - проголосило "Альфа-ТВ" під час трансляції з порту Пірей.

Під час першої хвилі пандемії Греція мала найкращі епідпоказники, ніж більша частина Європи, але пізніше у 2020 році зростання кількості інфікувань змусило країну запровадити локдаун для захисту своєї системи охорони здоров'я.

У 11-мільйонній Греції наразі зафіксовано 373 881 випадків зараження та 11 322 смертей.