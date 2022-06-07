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Греція назвала "цирком" та знущанням з України німецьку схему передачі БМП

Фото: радянські БМП-1 (ukroboronprom.com.ua)
Автор: Іван Носальський

У Міноборони Греції розкритикували Німеччину за відмову надавати Україні військову техніку без посередників. Натомість німці хочуть передати озброєння через Грецію.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild, про це заявив неназваний чиновник грецького оборонного міністерства.

За його словами, Німеччина затримує постачання військової техніки Греції, яка має замінити передані Україні БМП. Через це ЗСУ не отримають допомоги від Афін ще щонайменше два місяці.

"Коли Україна має отримати танки - коли війна закінчиться? Це цирк. Знущання і з України, і з Греції. Для цього просто немає підстав. Олаф Шольц не хоче допомагати Україні без посередників, але й не хоче це відверто визнавати", - обурений представник Міноборони Греції.

При цьому грецький військовий експерт Христос Капуцис вважає, що радянські БМП-1, які Греція планує передати Україні, не надто допоможуть українським військовим, бо така техніка є "легкою мішенню".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина та Греція домовилися про постачання Україні радянської зброї в рамках кругового обміну. У свою чергу Берлін зобов'язується поставити Афінам сучасні бронетранспортери.

Також ми писали, що, за словами офіційного представника уряду Греції Янніса Ойконому, Афіни надішлють Україні анонсовані БМП у кількості близько 100 одиниць та інше озброєння лише після отримання заміни від Німеччини.

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ГерманияГреціяБМПВійськова допомогаОлаф ШольцВійна Росії проти України