Греція почала пом'якшувати карантин, введений через коронавірус

Сьогодні, 4 травня, Греція почала пом'якшувати карантинні обмеження введені через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, від сьогодні в країні розпочалось поступове послаблення карантину. Так, грецькі перукарні, квіткові магазини, книгарні, салони оптики і спа-послуг - знову відкрилися. А час роботи магазинів, яким дозволено знову працювати, ймовірно, буде збільшено через високий попит. Крім того, школи, ресторани і бари відкриються в кінці цього місяця.

Однак, під час пересування у громадському транспорті громадяни Греції будуть зобов'язані одягати маски та дотримуватись дистанції. Відтепер вони більше не повинні заповнювати форму із зазначенням поважної причини для виходу з дому.

Як зазначається, від початку пандемії у Греції лабораторно підтверджено 2 626 випадків зараження коронавірусом, з яких 144 людини померли.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Греції з понеділка, 4 травня, розпочнеться поетапне скасовування обмежень через коронавірус.

Також на тлі триваючої пандемії коронавірусу Греція сподівається на відкриття туристичного сезону в липні.