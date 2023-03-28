Греция ликвидировала сеть злоумышленников, которые планировали теракты, - СМИ

Как отмечает издание, на основе информации, которая собрала разведка, были проведены несколько операций по ликвидации сети террористов.

В частности, правоохранители задержали двух иностранцев, которые руководили подготовкой к терактам в стране за границей. Их действия могли вызвать гибель невинных людей и подорвать чувство безопасности внутри страны, добавляют журналисты.

В издании уточняют, что для организации терактов уже выбрали цель, провели разведку местности и составили план. Организаторы занимались поиском исполнителей ударов.

Сегодня, 28 марта, против задержанных подозреваемых возбудили уголовное дело.