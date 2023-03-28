Греция ликвидировала сеть злоумышленников, которые планировали теракты, - СМИ

Греческая полиция совместно с Национальной разведывательной службой ликвидировала сеть террористов. Они готовили удары по отдельным целям на территории Греции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на in.gr.
Как отмечает издание, на основе информации, которая собрала разведка, были проведены несколько операций по ликвидации сети террористов.
В частности, правоохранители задержали двух иностранцев, которые руководили подготовкой к терактам в стране за границей. Их действия могли вызвать гибель невинных людей и подорвать чувство безопасности внутри страны, добавляют журналисты.
В издании уточняют, что для организации терактов уже выбрали цель, провели разведку местности и составили план. Организаторы занимались поиском исполнителей ударов.
Сегодня, 28 марта, против задержанных подозреваемых возбудили уголовное дело.
Напомним, ранее стало известно, что боевики в Пакистане совершили теракт - они напали на офис начальника полиции.
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