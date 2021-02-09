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Греція та Ізраїль домовилися про паспорти вакцинації для відновлення туризму

Новость на русском → Світ, Вівторок 09 лютого 2021 13:42
Греція та Ізраїль домовилися про паспорти вакцинації для відновлення туризму Фото: Літак (freepik)
Автор: РБК-Україна

Греція та Ізраїль 8 лютого підписали угоду, яка дозволить вакцинованим проти коронавірусу вільно пересуватися між двома країнами після відновлення дозволу на подорожі.

Про це повідомляє Politico.

Обидві країни вже мають так звані "зелені паспорти", що функціонують всередині країни. Угода про взаємне визнання сертифікатів про щеплення була підписана під час візиту прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса до Єрусалиму. Його ізраїльський колега Біньямін Нетаньяху зазначив, що дозволить подорожувати грекам із такими документами "без будь-яких обмежень, без самоізоляції чи чогось такого".

"Я очікую, що те, що ми робитимемо з Ізраїлем, буде пробним запуском того, що ми можемо зробити з іншими країнами", – сказав Міцотакіс.

Він також сказав, що з нетерпінням чекає зустрічі ізраїльських туристів у Греції, коли греки також пройдуть вакцинацію, й обмеження на поїздки скасують.

"Я сподіваюся, що до квітня ми помітно придушимо епідемію, а також швидко рухатимемося за планом вакцинації", – додав грецький прем'єр.

7 лютого грецька влада продовжила обмеження на поїздки на всі міжнародні рейси. Усі прибулі мають надати негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений за 72 години до польоту, та пройти семиденний карантин. На цей час всі міжнародні рейси до Ізраїлю заборонені.

Міцотакіс наполягав на прийнятті в ЄС загального паспорта щеплень, щоб допомогти туристичній галузі. Однак Брюссель поки не йде на такий крок. Противники паспортів вакцинації стурбовані можливою дискримінацією та загрозою для конфіденційності.

Як повідомляло РБК-Україна, в Ізраїлі вакцинували проти коронавірусу майже чверть жителів країни. Вакцину від COVID-19 отримали вже 3,5 млн осіб.

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