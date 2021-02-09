Греція ізолює столичний регіон через спалах коронавірусу

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс анонсував посилення карантину в регіоні Аттика, до якого входить столиця країни - Афіни. Нові карантинні обмеження набудуть чинності в четвер, 11 лютого.

Посилити карантинні обмеження вирішили через спалах коронавірусу в найбільш заселеному регіоні країни. Це буде друга повна ізоляція в регіоні з початку пандемії коронавірусу.

"Досвід показав, що чим швидше вводяться обмеження, тим швидше вони знімаються. Це причина мого сьогоднішнього рішення - уразити спалах COVID-19 до того, яка він пошириться, та дати нашій системі охорони здоров'я час, поки буде продовжуватися вакцинація", - наголосив він.

З четверга в регіоні Аттика свої двері закриють кафе, ресторани та всі магазини, крім супермаркетів, продуктових та аптек. Також не працюватимуть школи, перукарні та церкви. Закладам громадського харчування дозволять лише здійснювати доставку замовлень.